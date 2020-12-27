Краснодарский край на 2021 и 2020 годы получит по 260 млн рублей на ремонт дорог. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.- В ближайшие три года более 172,3 млрд рублей будет направлено регионам на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог, - сообщается на сайте правительства Российской Федерации. – Финансирование выделается в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Его цель – к 2024 году увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые требования и стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД.Напомним, 2020 году Краснодарский край получил 299 479 100 рублей.