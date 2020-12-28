В Краснодарский край пришло нехарактерное для декабря тепло. В некоторых районах на выходных столбики термометров поднимались до +16 градусов. Метеорологи говорят, что это не предел.- 28 декабря в Краснодаре переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса, днем - 6-8. 29 декабря порывы ветра могут достигать 14 м/с. Столбики термометров поднимутся до 10-15 градусов, на участке от Анапы до Геленджика ожидается до +18 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Ветер пока сохраняется, он утихнет к 30 декабря. Стоит отметить, что теплая погода сохраниться в регионе до конца года, дождей не ожидается. И 1 января жителей края будут греть будто весенние лучики солнца.