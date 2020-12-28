Губернатор Краснодарского края тоже решил участвовать в акции «Елки желаний». Вениамин Кондратьев выбрал письма. В ближайшее время он исполнит мечты пятерых тяжелобольных детей и детей из малообеспеченных семей.– Дарить новогоднее настроение и исполнять желания – прекрасная традиция, – написал в социальных сетях глава региона.Среди выбранных шаров оказались желания троих юных жителей Краснодарского края.Десятилетний Никита пожелал синтезатор, шестилетняя Виктория попросила большую куклу, - им подарки наставят уже на этой неделе. А девятилетняя Лилия захотела посетить Санкт-Петербург или Москву. Губернатор организует поездку для девочки этой весной.Вениамин Кондратьев призвал всех, у кого есть возможность, присоединиться к акции и порадовать нуждающихся ребят.