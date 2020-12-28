Генпрокуратура РФ утвердила обвинение о превышении полномочий бывшим начальником колонии в Амурской области, где содержался фигурант дела Цапков Вячеслав Цеповяз.- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника колонии №3 УФСИН России по Амурской области. Он обвиняется в совершении двух преступлений по статье «Превышение должностных полномочий, - говорится в сообщении.Александр Радьков стал начальником ИК-3 в июне 2015 года. Два его предшественника были осуждены за превышение должностных полномочий.По версии следствия, Радьков сохранил в колонии ранее созданные незаконные птичники, пасеку, автосервис, столярный и сувенирный цеха. К работе на этих предприятиях привлекались осужденные, которым создавали привилегированные условия отбывания наказания: разрешали дополнительные свидания и передачи, меняли условия содержания на облегченные. Среди таких заключенных был и Цеповяз.Ранее «Комсомолка» сообщала, что против руководства амурской колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, возбудили уголовное дело. А начальник УФСИН по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.В сети появлялись фотографиями «красивой жизни» Вячеслава Цеповяза, на которых отбывающий 20-летний срок лакомится шашлыком и заморскими деликатесами, также занятная видеозапись с членом банды цапков.