В 2021 году по всей стране проиндексировали пособия на детей. В том числе увеличились выплаты на третьего и последующего ребенка.- В следующем году размер выплаты на ребенка будет равен величине прожиточного минимума в регионе – 11114 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Пособия на детей из многодетных семей предоставляются в рамках национального проекта «Демография». Его могут получать семьи, в которых общий доход не превышает 18447 рублей на человека.На сегодняшний день этой мерой социальной поддержки уже воспользовались свыше 34,4 тысячи кубанских семей.