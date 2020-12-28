37-летний житель краевой столицы с 2013 по 2016 годы был председателем правлений ЖСК «Новострой» и «Тимирязевский». Он не имел разрешений на строительство домов, но при этом возводил объекты и продавал квартиры.- Под видом строительства многоквартирных жилых домов на лицах Ратной Славы, 46 и Агрохимической, 138/2, а также в поселке Российском на улице Тепличной, 94 он заключал договора на покупку квартир. Дома так и не были достроены. Мужчина обманул 373 человек. Общая сумма привлеченных средств составила более 311 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.Все движимое и недвижимое имущество застройщика и аффилированных с ним лиц арестовано.- Виновному назначено 4 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - добавили в ведомстве.