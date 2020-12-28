На курорте разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом. Отделение для приема пациентов с диагнозом COVID-19 подготовили на базе сочинского кожно-венерологического диспансера.- Уже развернуто 200 коек, в том числе 12 реанимационных, - сообщили «Комсомольской правде» - Куань» в пресс-службе администрации Сочи. – На этой неделе учреждение примет 50 первых пациентов.В приемное отделение ковидного центра сделали отдельный вход. Основной диспансер продолжается лечение пациентов по основному профилю. В дальнейшем медучреждение полностью отдадут под COVID-госпиталь, он станет пятым в Сочи. Общее число инфекционных коек на курорте достигнет 1020.- Медучреждение обеспечено необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники еженедельно сдают ПЦР-тесты. На территории также есть площадка для обработки машин скорой помощи, - добавили в мэрии.