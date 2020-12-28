Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в регионе продолжает следить за обстановкой на Кубани. Ситуация в регионе остается напряженной. По данным на 28 декабря за последние сутки в Краснодарском крае заразился еще 181 человек.- В Краснодаре инфекцию подхватил 61 человек, в Сочи – 27. В Белореченском районе заболели 17 человек, в Темрюкском – 16. В госпитали в Туапсинском районе попали восемь человек, по шесть пациентов поступили в Абинском и Павловском районах. Пять положительных результатов после тестов на коронавирус получили в Анапе, по четыре – в Новопокровском, Ейском, Славянском районах. По три новых случая выявлено в Кавказском, Староминском и Крымском районах. По два заболевших зафиксировано в Щербиновском, Красноармейском, Северском районах. По одному – в Новороссийске, Белоглинском, Калининском, Кореновском, Динском, Отрадненском, Тихорецком и Тбилисском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.Известно, что за последние сутки среди заболевших выявлено 12 детей. Также стоит отметить, что в тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся 144 пациента, еще пятеро – на ЭКМО.