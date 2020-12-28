В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 28 декабря за последние сутки в госпиталях региона скончались еще 12 пациентов. Больше всего летальных случаев произошло в краевом центре.- Два мужчины умерли в краевой клинической больнице №1: это 56-летний краснодарец и 68-летний житель Сочи. Врачам краевой клинической больницы №2 не удалось спасти 63-летнего жителя Мостовского района. В инфекционной больнице краевого центра скончался пациент из Динского района 73 лет. В краевом госпитале ветеранов войн умерла 80-летняя пациентка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Кубани.Остальные пациенты умерли в районах. Так, два летальных случая произошло в Тихорецкой ЦРБ, здесь не стало местных жительниц 38 и 50 лет. В Новороссийскене стало 47-летней жительницы города. В Северской ЦРБ скончался мужчина 71 года. 64-летняя жительница Выселковского района умерла в Усть-Лабинской ЦРБ. В горбольнице Горячего Ключа скончалась 44-летняя жительница Белореченска. В Анапе перестало биться сердце мужчины 58 лет.Всего с начала пандемии на Кубани скончались 888 человек с подтвержденным коронавирусом.Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 28 декабря за последние сутки в регионе коронавирусом заболел еще 181 человек.