В краевом центре в выходные и праздничные дни коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме.- Налажена бесперебойная работа служб жизнеобеспечения города, - отметил на планерном совещании в мэрии замглавы Краснодара Андрей Дорошев.В Краснодаре составили графики дежурных во всех коммунальных службах. Между собой будут взаимодействовать специалисты по тепло-, электро-, газо- и водоснабжения Краснодара.Стоит отметить, что особое внимание будет уделено санитарному содержанию города в праздничные дни. Мусор в краевом центре будут вывозить чаще.- Все документы готовы. Думаю, что все пройдет без происшествий, - добавил вице-мэр.