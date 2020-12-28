Трагедия произошла в хуторе Северин Тбилисского района. Мужчина проживал с сожительницей и ее сыном в одном доме. В один из декабрьских дней семейное застолье закончилось поножовщиной. Молодой человек начал оскорблять свою мать, а ее возлюбленный стал защищать женщину. Он в ярости ударил пасынка ножом в область бедра.- 30-летний мужчина скончался от кровопотери. В отношении 57-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», он заключен под стражу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.В настоящее время расследование продолжается, выясняются все причины и обстоятельства случившегося.