Только Краснодарский край среди регионов страны оставался без рекомендаций по поводу выходного дня 31 декабря. Сегодня, 28 декабря, об этом появилось постановление губернатора региона. Вениамин Кондратьев сделал выходной день всем сотрудникам администрации региона и сотрудникам некоторых госорганов, а остальным предложил последовать его примеру.- Предоставить сотрудникам администрации 31 декабря выходной день с сохранением заработной платы. Рекомендовать органам местного самоуправления и работодателям сделать выходной день 31 декабря с учетом создания условий для надлежащего функционирования соответствующего органа или организации, - говорится в постановлении.Как и по всей стране, постановление в Краснодарском крае рекомендательное. Все организации и предприятия, которые действуют в регионе, а также муниципалитеты, все же получили возможность сделать последний день 2020 года выходным.Ранее \\"Комсомолка\\" сообщала, что последний день декабря и планировали объявить выходным. Прорабатывались все юридические нюансы.