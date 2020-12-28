В конце декабря в Краснодаре открылся филиал сети многопрофильных клиник с фокусом на женском здоровье – «Клиника Фомина».В организации придерживаются стандартов доказательной медицины, это значит, что врачи используют только безопасные методы лечения, эффективность которых подтверждена научными исследованиями.Это клиника нового формата для Краснодарского края, совсем не похожая на больницу. Обстановка здесь располагает пациентов к доверительному общению с врачами, которые готовы внимательно выслушать и ответить на все вопросы.Забота проявляется в деталях – в «Клинике Фомина» есть комната, где можно полежать после сложного исследования, выпить чашечку чая, посмотреть телевизор, почитать или покормить ребенка.Техническое оснащение клиники сочетает качественное медицинское оборудование и IT-решения. В разработке рекомендаций помогает искусственный интеллект по имени Ася. Она основывается на успешном мировом медицинском опыте. «Клиника Фомина» располагает УЗИ-аппаратами эксперт класса VOLUSON. и современным гинекологическим оборудованием.Специалисты клиники находятся в непрерывном образовательном процессе, постоянно актуализируют знания и применяют их в работе. Для этого в «Клинике Фомина» создана своя обучающая платформа и база знаний для врачей.Обращаясь в «Клинику Фомина» пациент получает гарантию честного диагноза. Организация дорожит своей репутацией.Еще одна особенность клиники в Краснодаре – она стала первой в сети с собственным педиатрическим отделением. Его возглавляет известный педиатр, аллерголог, иммунолог Елизавета Редько. Отделение создано таким образом, чтобы в нем было комфортно детям любого возраста и их родителям, предусмотрена специальная детская зона.Весной 2021 года «Клиника Фомина» запускает программы ЭКО, в том числе и по программе госгарантий. Операционная, эмбриология и стационары расположены на третьем этаже. Уже открыта лаборатория, где можно сдать практически любые анализы.«Клиника Фомина» - настоящий подарок для жителей Краснодара, которые доверяют свое здоровье только проверенным специалистам.