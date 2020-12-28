Физкультурно-оздоровительный комплекс в Юбилейном микрорайоне краевого центра планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время.- В центре будут проходить тренировки и соревнования по гандболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу и борьбе. В здании есть три больших спортивных зала для игровых видов, для единоборств и тренажерный зал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.На днях комплекс планируют ввести в эксплуатацию, а в январе сюда завезут оборудование. Откроют физкультурный комплекс в ЮМР в начале года. Стоит отметить, что сейчас на прилегающей территории благоустраивается парковка и тротуар. Работы ведут департамент транспорта и дорожного хозяйства вместе с администрацией Западного округа.