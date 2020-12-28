Региональные производители почти полностью закрывают потребности краевых школ в молоке и молочных продуктах. На продукцию для школьного питания из других регионов на Кубани приходится лишь 10 % от общего объема закупок. И именно на эту долю чаще всего и приходится большая часть претензий к качеству поставляемого.Виц-губернатор Александр Руппель, в связи с этим, поручил усилить контроль качества продуктов, поставляемых в школы. К этой работе подключится региональных Минсельхоз, а также правоохранительные органы и Роспотребнадзор.Все товары, поставляемые в школы и детские сады края, должны соответствовать существующим стандартам, – отметил вице-губернатор в ходе совещания в Краснодаре.На совещании также обсуждена проблема контрафакта цемента и борьбу с незаконным оборотом пива.– Для легализации теневого бизнеса пивовары Краснодарского края неоднократно предлагали установить минимальную стоимость на их продукцию. В Законодательное Собрание края направлено предложение об этом, – сообщил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка региона Роман Куринный.