Многие элементы конструкции «Дома купца Лихацкого» в центре Краснодара, на улице Красной за более чем 110 лет существования здания пришли в аварийное состояние. Поэтому перед началом реставрации, в первом квартале 2021 года здесь сначала проведут противоаварийные работы, укрепив строение.Уже получено разрешение на работы, найден подрядчик с лицензией Минкультуры РФ.Подготовка к реставрации займет немало времени, так как это не обычное здание, а объект культурного наследия. К тому же, число требований по оформлению документации в данном случае также кратно больше.- Мы брали на себя обязательства, что все объекты, которые находятся в муниципальной собственности, мы отреставрируем. А после сделаем их общедоступными,- отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.Проектные работы выполнит компания ООО «Еврогрупп СПБ». Уже выполнены инженерные изыскания, научные исследования. Проведен расчёт инженерных нагрузок, разработан эскизный проект. Разработано и утверждено техзадание.