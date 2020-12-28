На Кубани в 2020 году удалось завершить возведение почти 150 социальных объектов. Речь идет о замороженном ранее строительстве медицинских центров и спортивных комплексов.– Работы не останавливались даже в карантин. Важно, что мы не только не заморозили действующие стройки, но и смогли завершить ряд крупных долгостроев, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе совещания в Краснодаре.Строительство многих объектов велось больше 5 лет. Это ,в частности, три спорткомплекса с бассейнами в Калининском районе, Крымске и станице Брюховецкой.Достроен и корпус реабилитационного центра в Ленинградском районе, строительство которого началось целых семь лет назад..Также закончилось строительство акушерско-гинекологического корпуса в Кореновске, он будет введен в эксплуатацию в 2021 году.- Завершены 6 объектов инженерной инфраструктуры,- это газопроводы в населенных пунктах края. Работу по завершению долгостроев мы продолжим в 2021 году. У нас есть способы решения этой проблемы, создана межведомственная комиссия, определен механизм и порядок достройки объектов, – подчеркнул первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.