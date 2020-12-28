В 2021 году на Кубани намечено начать проектирование почти 20 новых поликлиник. Как отметили на совещании в краевой администрации, пандемия не сумела оказать влияния на исполнение проектов в социальной сфере региона.Главные задачи краевых властей в будущем году лежат в развитии сферы здравоохранения, отметил губернатор Вениамин Кондратьев.– При поддержке федерации мы начнем проектирование 19 поликлиник, а в 2022 году – приступим к их строительству. Продолжим работу по созданию медицинского кластера в Краснодаре и строительству нового корпуса детской краевой больницы, – заявил глава региона.Кроме того, Кубань приступает к реализации федеральной программы по модернизации первичного звена здравоохранения.Вместе с проектированием и строительством новых поликлиник, в регионе планируется отремонтировать и переоснастить 25 поликлиник и 11 участковых больниц. Многим из этих учреждений-по 50 лет, и более. Большое значение придается и кадровым вопросам.- К 2025 году планируем привлечь по программе 2500 врачей и около 4 тысяч средних медработников за счет предоставления служебного жилья, компенсации за съемное жилье, – рассказала вице-губернатор Анна Минькова.