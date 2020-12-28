Власти края подводят финансовые итоги уходящего 2020 года. Несмотря на пандемию, подавляющее большинство городов и районов Кубани показали рост бюджетных поступлений. Сохранены темпы развития и в промышленности.– Промышленность региона смогла не только сохранить свои темпы, но даже где-то нарастила объемы. Аграрии собрали достойный урожай. Я благодарю всех жителей края, всех представителей бизнеса за работу в этом непростом году, – рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.На поддержку бизнеса в 2020 году в регионе в период пандемии коронавируса направлено около 15 млрд рублей.– Благодаря этим мерам мы не отмечаем значительного роста банкротства, а задолженность по зарплате по сравнению с началом года снизилась боле чем на 85,млн рублей, – подчеркнул замглавы края Игорь Галась.Доходы регионального бюджета составили 285 миллиардов, превысив планируемые показатели.Выпадающие доходы при этом оказались более чем вдвое меньше ожидаемых.В отдельных отраслях отмечена отрицательная динамика, но ситуация постепенно улучшается. Так, услуги по транспортировке и хранению по итогам 11 месяцев сократились меньше чем на 1%.- Розничный товарооборот в регионе снизился на 5%, оборот общепита – на 9%,- сообщил Игорь Галась.В бюджет края наибольший рост доходов – более 20%, обеспечили Геленджик, Горячий Ключ, Крыловский, Выселковский и Апшеронский районы.