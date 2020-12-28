Новая зеленая зона протяженностью 3 километра будет создана в микрорайоне Гидростроителей. Благоустройство Николаевского бульвара начнется в 2021 году. Этот объект был выбран путем рейтингового голосования среди местных жителей.- Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей, которые отстаивали каждый пятачок земли. Мы не допустили никакого строительства. Максимально прилагали усилия, чтобы участки собрать воедино,- отметил мэр Краснодара Евгений Первышов на аппаратном совещании 28 декабря.Новый бульвар пройдет вдоль улицы Автолюбителей, от улицы Трудовой Славы до садоводческого товарищества «Излучина Кубани».Сейчас готовятся документы для постановки участка под бульвар на кадастровый учет.- Работы будем ускорять, чтобы в следующем году мы уже приступили к строительству. Объект масштабный, возможно, строительство перейдет и на 2022 год, — подчеркнул Евгений Первышов.