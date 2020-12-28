На Кубани планируется создать институт, объединяющий архитекторов, урбанистов, инженеров, дизайнеров и общественных активистов, которые на базе учреждения будут разрабатывать и внедрять лучшие решения по развитию городов.Его работу намечено организовать одновременно с реализацией профильного нацпроекта– . Мы благоустроили более 300 общественных территорий, которые выбрали сами жители городов и районов – это и парки в больших городах, и скверы и зеленые зоны в сельской местности , – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.В 2020 году региональный департамент по архитектуре и градостроительству согласовал 79 дизайн-проектов. Тем не менее, одних только административных усилий в данном случае недостаточно.– Мы понимаем, что парки и скверы должны быть еще более современными, интересным, улицы удобными. И предлагаем рассмотреть возможность создания «Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края», – сказал первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.Краевые власти рассчитывают, что такая организация работы поможет скорейшему достижению целей нацпроекта по развитию городской среды.