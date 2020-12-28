Сотрудники ГИБДД 24-х городов и районов Кубани получили новые служебные автомобили. Ключи от машин вручили полицейским у здания краевого управления МВД.55 новых автомобилей, оснащенные видеорегистраторами и современными средствами связи, приступили к работе.В этом году подразделения ДПС Госавтоинспекции Кубани в рамках реализации федерального проекта получили почти 300 единиц новых автомобилей.- За несколько месяцев дорожные полицейские смогли оценить мощность автомобилей, скоростные качества и надежность в условиях большой нагрузки на трассах региона,- сообщает ГУ МВД по краю.