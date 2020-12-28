Идею создания в Северском районе Кубани на пустующем участке сквера памяти журналистов — фронтовиков предложила главный редактор местной газеты «Зори» Ольга Бондаренко.Издание разместило портреты журналистов-фронтовиков, в разные годы работавших в газете, о многих из них до сих пор мало что известно и продолжается поиск информации. Сотрудники сами расчистили пустующий участок перед зданием редакции, разметили территорию. А в апреле были высажены первые хвойники.Уложили тротуарную плитку, установили памятный камень и табличку, на второй высечены имена 16 журналистов — участников войны.Проект места памяти сами бы не осилили, помогли партнёры и друзья редакции. Главным спонсором выступил Ильский НПЗ, поддержку оказали администрации Северского и Ильского поселений, камень предоставило АО «Медвежья гора».Все, кто собрался в этот день в сквере, услышали рассказ об истории газеты «Зори», о судьбах ее сотрудников, участвовавших в войне.- Надеемся, что это место памяти, которое создано для укрепления связи поколений, станет достопримечательностью станицы Северской, - сказала редактор Ольга Бондаренко.