На Кубани достроят еще один крупный проблемный ЖК. 1,5 млрд рублей выделяет Фонд защиты прав дольщиков на достройку проблемного ЖК «Мир» в краевой столице.Всего таким образом будет введено более 43 тысяч квадратных метров жилья. Долгожданное новоселье отметят более тысячи собственников квартир.В ближайших планах - подписание соглашения между региональным и федеральным Фондами.- По закону у Фонда после получения прав и обязательств застройщика будет 3 года на завершение работ на объекте, - написал у себя в соцсетях первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.В пресс-службе администрации края напомнили, что введен в эксплуатацию один из литеров ЖК «Немецкая деревня» в Краснодаре. Совсем скоро хозяева 72 квартир смогут въехать в новое жилье.