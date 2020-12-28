В Сочи начал работу оперативный штаб. Он координирует деятельность всех служб, обеспечивающих работу в городе-курорте в период зимних праздников. Штаб возглавил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.- В новогодние праздники в Сочи планирует принять 350 тыс. туристов, - напомнили в пресс-службе краевой администрации. - На особом контроле в этом году – соблюдение требования санэпидбезопасности.Потоки горнолыжников в Красной Поляне разводят волонтеры, в общественных местах - разметка для соблюдения дистанции, в отелях - регулярная дезинфекция.В городе развернут дополнительный ковидный госпиталь на 200 коек. Возобновил работу обсерватор для приезжих с температурой и признаками простуды.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что три курорта Красной Поляны заполнили лыжники и сноубордисты. Впервые в сезоне катание стартовало на полусотне трасс.