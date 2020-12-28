В Краснодаре направят 1,6 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2021 году. Это будет сделано за счет муниципальных облигаций.- 100 процентов этих средств пойдут в дорожный фонд Краснодара. Такое решение поддержали депутаты городской Думы, — сообщил глава города Краснодара Евгений Первышов в своем телеграм-канале.В списке улиц, которые отремонтируют: 40-летия Победы, Черкасская, Автомобильная, дорога к хутору Копанскому.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре на три месяца перекроют улицу Московскую и запустят временный трамвайный маршрут под номером 0. Изменения в движении связаны со строительством новой трамвайной линии.В городском департаменте транспорта уточнили, что работы начнутся с кольца на улице Солнечной. Его разберут, чтобы перенести коммуникации. В связи с работами будут изменения в движении транспорта общественного и личного.