В Краснодарском крае могут возобновить работу кинотеатры. Напомним, что они были закрыты 10 месяцев с начала пандемии коронавирусной инфекции.Соответствующее постановление за подписью главного государственного санитарного врача по региону Марии Потемкиной появилось на сайте кубанского Роспотребнадзора 28 декабря.- Посещение кинотеатров разрешено при загрузке зала не более 15 процентов, - говорится в документе, который, судя по всему, вступает в силу с 31 декабря.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре шоумен записал видеообращение президенту и попросил открыть кинотеатры и проводить мероприятия. Обращение прокомментировал РоспотребнадзорНапомним, что в Краснодарском крае меры поддержки кинотеатров включены в региональный план восстановления экономики. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял решение предоставить субсидии кинотеатрам региона.