В Сочи на время новогодних праздников сняли ограничения и реверсы на дорогах федерального значения. К Новому году завершен первый этап работ по капитальному ремонту моста через ручей дороги А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия. С вечера 28 декабря до окончания новогодних каникул здесь сняты ограничения для автомобилей. Для проезда снова открыты четыре полосы.— В новогодние праздники интенсивность автомобильного движения увеличивается, поэтому было принято решение о приостановке работ на объекте до 12 января, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела развития и ремонта автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Черноморье» Сергей Лысков.Он напомнил, что все работы на данном участке намечено завершить 31 мая 2021 года.Кроме того, в праздничные дни отменены реверсивные схемы движения в центре посёлках Лазаревский и Лоо.