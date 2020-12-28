Сочи перед Новым годом встал в мертвых 10-бальных пробках. Движение парализовало и на Курортном проспекте, и в Адлере, и в районе Красной Поляны.- Заторы - обычное явление перед праздниками, а тут еще и туристы приехали на своих машинах – заметили по номерам - из Ростовской области, Ставрополя, Москвы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» местные таксисты. – Очень много иногородних номеров встречаются. Потому и пробки – рекордные.Чтобы хоть отчасти разгрузить сочинские трассы, на время новогодних праздников сняты ограничения и реверсы на дорогах федерального значения.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, какие дороги построят в кубанской столице в ближайшее время, чтобы победить пробки.