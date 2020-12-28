В Краснодаре защита прав предпринимателей стала темой онлайн-конференции. Ее организовали АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗА БИЗНЕС», совместно с региональным отделением «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Агентства деловых коммуникаций еженедельника «Юг Times».На конференции было отмечено, что регион по силовому и административному давлению на бизнес занимает третью позицию по стране, сразу после Москвы и Санкт-Петербурга.- Мы видим реальную поддержку прокуратуры, - сообщил председатель Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» Даниэль Башмаков. – Трудно переоценить важность этого: предприниматели должны быть уверены, что их есть, кому защититьУчастники вспомнили о рейдерском захвате ООО «Кубанские деликатесы». Представитель краевой прокуратуры Михаил Лагутин пообещал более детально ознакомиться с ситуацией и дать оценку действиям коллег из прокуратуры и поднадзорных органов.