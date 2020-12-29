Накануне плановый перерыв в учебе уже сделали 618 школ из 26 муниципалитетов. Руководство других приняло решение уйти на каникулы сегодня и завтра.Стоит отметить, что закрытых из-за коронавируса школ на Кубани нет, но есть переведенные из-за инфекцию на удаленку классы и группы.- Из-за COVID-19 переведены на обучение дома с применением дистанционных технологий около восьми тысяч школьников. Приостановлена деятельность 268 классов в 66 школах в 8 муниципальных образованиях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.Добавим, что на карантин по COVID-19 закрыты группа Кореновского политехнического техникума, детский сад в Выселковском районе, 16 групп в девяти детских садах Краснодара, Анапы, Калининского, Красноармейского и Крымского районов.