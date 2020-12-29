28 декабря у популярной радиостанции «Казак FM» появился новый генеральный директор — им стала руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край добра» Яна Сторожук. Нового гендиректора коллективу «Казак FM» уже представила руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова.- «Казак FM» для меня — это новый опыт, интересный проект, и как для человека с журналистским образованием, и как для управленца. Радиостанция никогда не была для меня чужой, потому что долгие годы там работал большой друг фонда и его попечитель Виктор Мальчевский. Наверное, случайностей в жизни не бывает, ведь именно Виктор Борисович когда-то принимал меня на должность директора в фонд, - сказала Яна.При этом Сторожук заверила, что не уходит из благотворительного фонда, который возглавляет более семи лет. Она и дальше продолжит вести проекты «Края добра».- Свое новое назначение я рассматриваю не как переход из благотворительности в журналистику, а скорее как объединение двух самых важных сфер моей жизни, - добавила Сторожук.Ранее «Комсомолка» сообщала, что «Детектор правды» прошла руководитель благотворительного фонда Кубани Яна Сторожук. Она стала гостем нового проекта «Комсомолки».Напомним, в Краснодаре скончался генеральный директор «Казак FM» Виктор Мальчевский. Он умер на 50 году жизни после продолжительной болезни.