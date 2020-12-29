Стартовал всероссийский конкурс проекта «Развивая туризм – развиваем Россию!». Своими проектами могут поделиться все желающие студенты высших и средних учебных заведений.- Сначала работы отберут на краевом уровне, затем проекты победителей и призеров конкурса направят в Ростуризм. В дальнейшем будет прорабатываться возможность реализации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Туризм был объявлен одним из важных национальных направлений. В регионе отрасль планируют активно развивать.– Сегодня необходимы новые идеи, нестандартные подходы к решению вопросов развития. Предполагается, что студенты смогут предложить интересные проекты, - отметила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина.