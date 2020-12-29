В селе Белая Глина окрыли новый спортивный комплекс. Он появился на улице Железнодорожной.- В поселении достроили двухэтажное здание комплекса. Его площадь 1,2 тысяч квадратных метров. Спортзалы оснащены всем оборудованием для мини-футбола, баскетбола, волейбола, гандбола, бадминтона, а для всех видов единоборств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.В комплексе также есть раздевалки, душевые и тренерские комнаты. Уже благоустроили прилегающую территорию к зданию. В свободное от тренировок время залы будут открыты для местных жителей всех возрастов.Многофункциональные спортивные комплексы шаговой доступности возводятся по всему региону. В этом году также сдали малобюджетники в Апшеронском районе. Готовятся к вводу в эксплуатацию три спорткомплекса в Краснодаре, Горячем Ключе и Ленинградском районе.