Житель Краснодара пришел в полицию и рассказал, что его знакомый предложил за 1,7 млн рублей земельный участок в Сочи. А после передачи денег, он перестал отвечать на звонки.- 46-летний житель города Сочи под предлогом продажи земельного участка похитил у потерпевшего 1,7 млн рублей. Его задержали в краевом центре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Позже выяснилось, что мошенник все деньги успел потратить. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.