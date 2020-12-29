Департамент внутренней политики администрации краевого центра возглавила Ирина Романец. За это назначение проголосовали депутаты городской Думы на шестом внеочередном заседании. Романец 10 лет была вице-мэром Сочи, затем работала заместителем главы администрации Ялты.- Ирину Романец в качестве директора департамента представила замначальника управления кадровой политики Анжела Стабровская, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.У Романец два высших образования: по специальности «культурно-просветительская работа» и «юриспруденция». С 1993 по 2001 год она работала в администрации региона в комитете по делам молодежи. В разные годы трудилась в ВДЦ «Орленок» на должности первого заместителя гендиректора. В 2003-2004 годы возглавляла комитет по делам молодежи края. Была руководителем государственной инспекции труда. С 2008 по 2018 год была заместителем мэра Сочи. А ее последняя должность – замглавы Ялты.