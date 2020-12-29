Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе продолжает следить за обстановкой на Кубани. Ситуация в регионе остается напряженной. По данным на 29 декабря за последние сутки в Краснодарском крае количество зараженных достигло 190 человек, накануне было выявлен 181 случай.- В Краснодаре заболели 60 человек, в Сочи – 24. Самыми зараженными районами стали Темрюкский и Выселковский, здесь выявили 13 и 10 новых случаев инфекции соответственно. В Геленджике также 10 человек попали в госпитали. В Мостовском районе коронавирус выявили у девяти человек, в Тихорецком районе – у восьми. По семь заболевших прибавилось в Горячем Ключе и Курганинском районе. Шесть новых пациентов в Ейском районе, по пять заразившихся в Анапе и Туапсинском районе, четыре – в Тбилисском районе. У трех пациентов COVID-19 подтвердился в Апшеронском, Белореченском, Кавказском и Щербиновском районаз. По два заболевших зафиксировано в Абинском и Лабинском районах, по одному – в Новороссийске, Динском, Красноармейском, Северском, Староминском и Усть-Лабинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.Известно, что в числе зараженных коронавирус за последние сутки выявили у 13 детей. Также стоит отметить, что в настоящее время 148 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще пятеро – на ЭКМО.