Главой Пашковского округа Краснодара стал Владимир Митин. Бывший глава Всеволод Нетреба ранее назначен замглавы администрации Прикубанского округа.- У Владимира Митина высшее образование, он окончил институт по специальностям «Экономика» и «Менеджмент». С 2010 по 2016 годы работал в различных коммерческих структурах. С 2016 по 2018 год работал в должности замглавы администрации Старокорсунского сельского округа. С 2018 года - директором ДК в поселке Лорис, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.Ранее «Комсомолка» сообщала, что бывший вице-мэр Сочи и Ялты стала директором Департамента внутренней политики администрации Краснодара.