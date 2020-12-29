На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 29 декабря за последние сутки в регионе скончались 13 человек.- В Краснодаре скончались 79-летний житель Кореновска, 58-летняя жительница Гулькевичского района и 62-летний житель краевого центра. В Тихорецкой ЦРБ не стало 61-летнего жителя Кропоткина и 52-летней жительницы Тихорецка. В Новороссийске умерли 62-летний мужчина и 71-летняя женщина. Врачам из Анапы не удалось спасти мужчин 48 и 70 лет. В Сочи скончались женщина 83 лет и мужчина 71 года. В городской больнице Армавира умер 53-летний местный житель. В Красноармейской ЦРБ перестало биться сердце 49-летняя жительница Славянска-на-Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.Известно, что у всех умерших наряду с коронавирусом были сопутствующие заболевания.Ранее «Комсомолка» сообщала, что число заболевших COVID-19 за сутки на Кубани достигло 190 человек, среди них 13 детей.