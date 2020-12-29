Пассажиры и гости аэропорта Геленджик с 28 декабря по 10 января могут бесплатно поздравить своих родных и близких с новогодними праздниками и отправить открытку в любую точку страны. В помещении терминала для этого установили специальный почтовый ящик.- Любой желающий может заполнить новогоднюю открытку с изображением нового терминала аэропорта курорта. Ящик для писем находится в зале регистрации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Геленджик.Стоит отметить, что такая акция в аэропорту проводится впервые.- В этом году мы захотели возродить добрые новогодние традиции, - отметил генеральный директор авиаузла Иван Таранченко.Аэропорт Геленджика в период новогодних каникул планирует обслужить более 40 рейсов и порядка 5000 пассажиров, рейсы в этот период будут выполнять авиакомпании S7 Airlines, Red Wings и Utair.