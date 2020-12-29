Клиенты банка могут зарегистрироваться в качестве самозанятых в мобильном приложении и вести свой бизнес онлайн.Для того чтобы стать самозанятым, клиенту необходимо оформить обычную дебетовую карту в банке, или воспользоваться уже действующей, а также установить мобильное приложение и зарегистрировать свой новый статус.Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту достаточно открыть в приложении РНКБ раздел «Профиль» и выбрать вкладку «Стать самозанятым». Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и подсказкам, регистрация займет несколько минут. Пользуясь данным сервисом, самозанятые, принимая оплату за свои товары и услуги, могут создавать и отправлять чеки клиентам, оплачивать налог на профессиональный доход.Сервис разработан совместно с Федеральной налоговой службой. Информация о регистрации в банковском приложении физического лица в качестве самозанятого дублируется в реестре ФНС и автоматически отображается в базе ведомства.– В Крыму специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» действует с 1 июля 2020 года. На сегодня в республике зарегистрировано около 12 тысяч самозанятых. Надеемся, что благодаря объединению усилий с Банком РНКБ и расширению возможностей со стороны банка для плательщиков налога на профессиональный доход, их количество значительно увеличится. Такой шаг навстречу предпринимателям однозначно можно рассматривать как дополнительную меру поддержки и мощный стимул для выхода «из тени», - отмечает Руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.Если клиент уже имеет статус самозанятого, то в мобильном приложении ему достаточно подтвердить свое положение и внести данные во вкладке “Уже самозанятый”. После их проверки, клиент может выбрать регион и вид своей деятельности и начать полноценно пользоваться сервисом. Кроме того, теперь самозанятые, официально подтвердившие свой доход, смогут оформлять кредиты в банке на условиях, приравненных к условиям для клиентов, получающих заработную плату – по льготной процентной ставке и с пониженным первоначальным взносом для автокредитов и ипотеки.– Стать самозанятым, используя новый сервис в мобильном приложении РНКБ, просто. Специальный налоговый режим позволяет вести бизнес без отчетности и деклараций, легально и дистанционно. Еще одно преимущество при регистрации в банковском приложении - получение кредитов на льготных условиях, – отмечает заместитель Председателя Правления Банка РНКБ Николай Билан.На сегодняшний день статусом самозанятых обладают физические лица, получающие доход от деятельности, при ведении которой у них нет работодателя и наемных работников. К данной категории относятся репетиторы, таксисты, фрилансеры, фотографы, аниматоры, мастера маникюра, люди, сдающие в аренду свое имущество и другие. При этом их доход не может превышать 2,4 млн. рублей в год без учета заработной платы по основному месту работы.Детальнее с информацией о регистрации статуса самозанятого можно ознакомиться на официальном сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ 24/7».