29 декабря глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с журналистами ведущих региональных СМИ и ответил на многие насущные вопросы. Один из них касался работы «скорой помощи» в условиях пандемии и огромное количество жалоб на многочасовое ожидание.- Не госпитализирует тех, кто может лечиться дома. Они все равно находятся под наблюдением медиков, им выделяются лекарства. В больницу забирают пациентов, за которыми необходим постоянный контроль. Сейчас напряженная ситуация, медикам приходится расставлять приоритеты, ехать сначала к тем, у кого температура 37 или к тем, кому действительно нужна срочная помощь. Не нужно мешать медикам делать свою работу. Нападать на тех, кто спасает здоровье и жизни, как минимум неуважительно, - отметил Кондратьев.Также губернатор отметил, что по линии правительства Краснодарский край в ближайшее время получит еще 60 машин скорой помощи.