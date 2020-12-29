За девять месяцев 2020 года специалисты удостоверяющего центра Кадастровой палаты по Краснодарскому краю выдали 170 сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП). В сравнении с аналогичным периодом 2019 года спрос увеличился в 2,5 раза.Одной из причин популярности услуги являлся введённый режим самоизоляции: жителям Краснодарского края стало необходимо получать государственные услуги и совершать операции с недвижимостью, не выходя из дома. Пик запросов на сертификаты ЭП пришёлся на 2 квартал текущего года – выдано 109 сертификатов ЭП.Во время ограничительных мер оказание услуги производилось только по предварительной записи, было исключено скопление заявителей в офисах приема документов.Повышенный интерес к электронной подписи объясняется универсальностью применения в повседневной жизни. Например, с её помощью можно получить налоговый вычет при покупке или продаже недвижимости, дистанционно зарегистрировать автомобиль, вести электронный документооборот, записать ребенка в детский сад, оформить онлайн кредит и многое другое.Усиленная квалифицированная электронная подпись – это аналог собственноручной подписи, имеющий юридическую силу и действительный на всей территории страны.Для получения сертификата электронной подписи в удостоверяющем центре Кадастровой палаты необходимо зайти на официальный сайт , сформировать запрос в личном кабинете и оплатить услугу.Для физических лиц из документов понадобятся лишь паспорт, ИНН и СНИЛС. Далее нужно пройти процедуру идентификации личности в офисе приема документов. Срок действия сертификата электронной подписи составляет 15 месяцев, затем можно его обновить.— Сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи имеет юридическую силу, равную собственноручной подписи. При работе с документами любой важности владелец сертификата ЭП экономит время и бумагу, помогая сохранить природу,- отметили в палате.Начиная с 2017 года, удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты выдал более 20 тысяч сертификатов ЭП по всей России.Более подробную информацию можно получить по телефону: 8-861-992-13-02 (доб. 2222), либо по адресу электронной почты: uc_request_23@23.kadastr.ru.