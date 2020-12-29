90 новых специализированных автомобилей в Краснодаре передали главным врачам более пятидесяти поликлиник и больниц городов и районов Кубани.Новые машины позволят участковым врачам гораздо быстрее прибывать на дом к больным коронавирусом, которых на амбулаторном лечении в крае сейчас находится более 6 тысяч.Ранее, в ноябре-декабре 160 машин поликлиникам уже передали муниципалитеты и представители бизнеса региона. При это вскоре Кубань получит еще 75 машин.– Хочу выразить огромную благодарность всем медработникам Краснодарского края, которые уже больше 9 месяцев сражаются с коронавирусной инфекцией. Мы никогда не работали в таких условиях и даже не представляли, как это возможно, но мы справляемся, – отметила вице-губернатор Анна Минькова.