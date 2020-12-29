Первый этап вакцинации от коронавируса на Кубани прошли более 4 тысяч жителей. Второй этап вакцинации начинается через 21 день после первой прививки.- Наряду с врачами, работающими в красной зоне, первый этап вакцинации препаратом «Спутник V» прошли уже 4145 человек, — сообщает региональный Минздрав.Вакцинироваться можно исключительно после осмотра врача. При этом прививка противопоказана беременным, кормящим матерям, а также больным гриппом и простудой, ВИЧ и пациентам, с аллергией.С 29 декабря в крае сегодняшнего дня началась вакцинация сотрудников Роспотребнадзора. В ближайшие несколько дней планируется привить около тысячи человек.