Глава Кубани Вениамин Кондратьев 29 декабря на специальной итоговой встрече с журналистами ведущих СМИ региона ответил на насущные вопросы. В ходе разговора губернатор рассказал, каких мер профилактики от коронавируса он придерживается лично.- У меня супруга – медик, она и дома и на работе всегда соблюдала и соблюдает все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Она понимала, что, не защищая себя, может принести инфекцию в семью. Дома мы всегда проводим профилактику. Достали кварцевую лампу, ей лет 30 уже. Промываем нос, пьем витамины. Уверен, что все это помогло нам до сих пор не заболеть, - отметил Кондратьев.Губернатор призвал всех соблюдать простейшие меры безопасности, хотя бы носить те же маски и перчатки. Он акцентировал, что это принципиально важно не только для собственного здоровья, но и здоровья близких.