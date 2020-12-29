Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встрече с журналистами ведущих СМИ региона.- Для Новороссийска проблема с водой десятилетиями существующая. Здесь всегда вода подавалась по графику. В Геленджике так ярко это не было выражено, но определенный дефицит был всегда, - сказал глава региона.При этом Кондратьев отметил, что три года назад регион пришел к решению проблемы не на словах, а на деле. На Троицкий групповой водопровод, который питает эти курортные города, было выделено 10 млн рублей. Было определено не латать его, а рядом параллельно проложить новый.- Два года назад приступили к строительству новой системы. В 2022 году Новороссийск перестанет испытывать трудности с водой. К городу будет подходить новая водопроводная ветка. А в окрестностях Геленджика нашли пресные озера с водой. Тестовой бурение завершено, подтвердилось наличие жидкости. Скоро в Геленджик также подведут новый водопровод. Здесь острая проблема дефицита воды уйдет уже к 1 июня следующего года, - акцентировал Кондратьев.