Очень актуальную тему краснодарских пробок подняли журналисты ведущих СМИ региона на встрече с губернатором Кубани. Но Вениамин Кондратьев отметил, что в городе можно решать проблему точечно, а вот масштабно - это космически дорого.- В Краснодаре узкие улицы, а количество машин невероятное – мы третьи в стране по количеству автомобилей на человека. Наладить ситуацию можно строительством эстакадных дорог, например, как в Санкт-Петербурге. Но краевому бюджету, я уже не говорю о городском, это не под силу, - сказал глава региона.Чтобы хоть немного разгрузить дороги, в Краснодаре строят дополнительные объездные дороги и выезды.Ранее \\"Комсомолка\\" сообщала, что губернатор пообещал, что в Геленджике острый дефицит с водой пропадет к июню следующего года, а в Новороссийске не будет перебоев с благами цивилизации в 2022 году.