29 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с журналистами ведущих СМИ региона. На мероприятии звучали как публичные, так и личные вопросы. Один из них – о главной бессонной ночи.- Очень долго не мог заснуть, когда нужно было принимать решение о введении карантина весной. Был один, ворочался. Понимал, что каждый день увеличивается количество рейсов из Москвы. Как сейчас помню: среда, ситуация с заболевшими идет по нарастающей, с безумной скоростью бронируются места в санаториях и здравницах. Понимаю, к выходным получим волну. Как юрист, просчитывал сценарии и ситуации. В 6 утра набрал коллеге и сказал, пиши постановление о карантине, диктовал. Сказал, что приеду к 8 и подпишу. Так и сделал. Жителей края настойчиво просил остаться дома и закрыл санаторно-курортный комплекс, рестораны. Было не время для отдыха, началась пандемия, - рассказал Кондратьев.Глава края добавил, что это был единственный способ избежать большой трагедии, а ночь далась тяжелой – из-за ответственности за людей, за 6-миллионный край.