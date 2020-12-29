В Майкопе 29 декабря запущен проект безналичной оплаты проезда в общественном транспорте при помощи банковских карт.- Оплата проезда банковской картой доступна на всех троллейбусах городских маршрутов с номерами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,- рассказали в компании-реализаторе системы безналичной оплаты проезда «Час Пик».При этом, в общественном транспорте столицы Адыгее сохраняется возможность оплатить проезд наличными.Безналичная оплата проезда уже действует в Сочи, Краснодаре, Армавире, Ейске, Туапсе, Лабинске, Анапе, Приморско-Ахтарске, Тимашевске, Кропоткине,Недавно такая возможность появилась в Динском и Тбилисском районах Краснодарского края. В ближайших планах компании «ЧАС ПИК» - внедрение системы на территории всего региона.